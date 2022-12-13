المتحدثة الإقليمية الأمريكية: القمة الإفريقية أوضحت أهمية التعاون مع أمريكا

قالت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية، إن إدارة بايدن أعلنت الكثير من المعومات عن القمة الإفريقية فهي قمة مهمة للغاية، وستبدأ اليوم في واشنطن بـ49 رئيس من القارة الإفريقية وصلوا إلى واشنطن بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الإفريقي.

القمة الأمريكية الإفريقية

وأكدت غريط، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القمة تبين أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية، وهو ما تم ترجمته من خلال الاجتماعات التي كانت على هامش القمة.

قضايا القمة الإفريقية

وتابعت: "هناك كثير من الموضوعات التي ستناقش بهذه القمة منها المجتمع المدني والمناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة والاقتصاد والاستثمار، ومجالات أخرى سيجري النقاش حولها اليوم وغدا، وسيكون التركيز على الشراكات التجارية والقطاع التجاري والاستثمار".