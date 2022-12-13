افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة بهندسة طنطا

شهدت كلية الهندسة جامعة طنطا، افتتاح المعرض المحلى لمحافظة الغربية "معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة BASEF 2022" لطلاب المدارس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد نصر عميد الكلية، و ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد الدكتور محمود سليم، أن الجامعة تسير على نهج يجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق لتطوير العملية التعليمية والعملية لدى الطلاب منذ الصغر، لذلك تحرص الجامعة على دعم كافة الأنشطة الطلابية التى تمكنهم من استغلال طاقاتهم اللامحدودة وأفكارهم الابتكارين الصديقة للبيئة لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما أشار د.كمال عكاشة أن الجامعة تحرص على دعم روح الموهبة لدى الباحثين والمبتكرين ورعايتهم واكتشاف وتنمية مهاراتهم، لإعدادهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، مما يكسب الطلاب الثقة بأنفسهم بين أقرانهم من طلاب الجامعات الأخرى.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، أن المعرض يقام لمدة يومين ويضم ٧٦ مشروع بمشاركة ١١١ طالب من طلاب المدارس بمحافظة الغربية فى مجالات "الطب الحيوي والصحة، العلوم الطبية الانتقالية، الهندسة الطبية، برمجيات النظم، الأنظمة المدمجة، علوم النبات، الروبوتات والآلات الذكية، الطاقة والتصميم وعلوم المواد، الهندسة البيئية، الأرض والعلوم البيئية، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، مجال العلوم السلوكية والاجتماعية" مؤكدا أن الكلية لاتدخر جهدا فى تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء المستقبل من خلال فتح معاملها والاستفادة من خبرات الأساتذة المتخصصين، مضيفا أنه سيتم اختيار أفضل المشروعات للمشاركة فى المعرض النهائي بمكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2023 بما يتناسب مع الضوابط ومناهج البحث العلمية والابتكار الهندسى.