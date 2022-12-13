الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية الدكة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

 واصلت وحدة حياة كريمة تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة) بمختلف القرى والنجوع المستهدفة. 

وأكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة، أنه تم تفقد المشروعات الجارية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة وتضم 6 توابع بإجمالي 15 ألف نسمة. 

وخلال الجولة التفقدية أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم سحب عملية إنشاء مدرسة الدكة الإعدادية الجديدة وإنشاء المبنى الإداري لمركز شباب كشتمنه غرب من الشركة المنفذة وذلك بعد رصد تباطئ في نسب التنفيذ. 

وأشار إلى أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات المحافظ لتكثيف الجهود المبذولة والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله في محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين. 

كما لفت المهندس ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروع إنشاء مكتب بريد قرية الأمبركاب بنسبة 100%، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بالدكة، وأيضاً مشروع إنشاء وحدة إسعاف دابود، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الإمبركاب، ومشروع تطوير المبنى الإدارى والملعب الخماسي بكشتمنه شرق  بنسبة 95 %  لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع تطوير المبنى الإدارى لمركز شباب دابود، ومشروع تركيب خط وشبكات الطرد بمحطة الصرف الصحى بدابود بنسبة 90 % لكل منهما، فضلاً عن تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء بقروى الدكة وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ 70 %. 

أسوان التطوير الشامل للريف المصري الجولات الميدانية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروعات الجارية مشروعات حياة كريمة مشروعات المبادرة الرئاسية مشروع تطوير

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