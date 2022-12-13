«مياه أسيوط» تبحث مشروعاتها الجارية مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه "لورا جونزاليزا"، مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، و" كاثلين كيرش" مسئول هندسي وتكامل المناخ بالوكالة الأمريكية.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA " والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه والمنفذ من خلال أربعة محاور رئيسية ( الكفاءة التشغيلية - تغطية التكاليف - جودة الخدمة - إدارة الأصول )، وبرفقة الفريق ممثلي أعضاء المكتب الاستشاري CDM المشرف على تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بقرية درنكة.

ورحب المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بوفد الوكالة الأمريكية بمحطة مرشحة النزلة الكبرى، مؤكدا سعادته بفاعلية التعاون المثمر الداعم لخدمات المياه والصرف الصحي باعتبارها خدمات حيوية لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهل حاجة المواطنين إليها.

تناول لقاء الشرقاوى بالوفد عرض تقديمي لمشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجارى تنفيذها بمحافظة أسيوط والتي من بينها مشروع تجهيز المعمل المركزى بمحطة مياه الهلالي وتدعيمه بالأجهزة والمهمات المعملية اللازمة لإجراء أدق التحاليل الكيميائية والبكترولوجية للمياه بهذا المعمل، بجانب استعراض النسب التنفيذية الفعلية لمشروع الصرف الصحي في قري درنكة (قريتي دير درنكة و درنكة الجديدة).

وأعرب المهندس عاطف عزت، عن سعادته بنسب الإنجاز التي تم الوصول إليها بالمشروعات الجارية آملا مزيد من التقدم الهادف إلي تحقيق أعلي معايير الكفاءة الخدمية المنشود الانتفاع بها بمختلف أرجاء المحافظة.

وأشار أن هذا يأتي في إطار حرص الشركة على تطوير العمل بمختلف قطاعاتها لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.