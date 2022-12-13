ضبط سائق قتل زميله إثر خلافات مالية بينهما فى المحلة

تمكن ضباط مباحث الغربية، اليوم، من ضبط سائق توك توك بعد قتل زميله بسلاح أبيض إثر مشاجرة نشبت بينهما على مقهى بمنطقة سكة طنطا، بسبب خلافات مالية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة سكة طنطا، تسفر عن مقتل شاب.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين سائقي توك توك أثناء جلوسهما على المقهي، بسبب خلافات مالية بينهما.

وتطورت المشاجرة لقيام المتهم الأول بطعن الأخير بسكين وتوفي في الحال، تم نقل الجثة للمشرحة وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.