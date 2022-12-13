الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق قتل زميله إثر خلافات مالية بينهما فى المحلة

ارشيفية
ارشيفية

تمكن ضباط مباحث الغربية، اليوم، من ضبط سائق توك توك بعد قتل زميله بسلاح أبيض إثر مشاجرة نشبت بينهما على مقهى بمنطقة سكة طنطا، بسبب خلافات مالية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة سكة طنطا، تسفر عن مقتل شاب.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين سائقي توك توك أثناء جلوسهما على المقهي، بسبب خلافات مالية بينهما.

وتطورت المشاجرة لقيام المتهم الأول بطعن الأخير بسكين وتوفي في الحال، تم نقل الجثة للمشرحة وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قسم ثان المحلة رئيس مباحث الرائد محمد هاشم سائق توك توك سلاح أبيض

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وائل لطفي

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