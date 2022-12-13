الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد بدء اختبار المتقدمين فى المسابقة التكميلية لشغل وظيفة معلم مساعد

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بدء اختبار المتقدمين في المسابقة التكميلية لشغل 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال، في 14 محافظة السبت المقبل، 17 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 20 من نفس الشهر، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وكان الجهاز قد فتح باب التقدم لمسابقة شغل عدد 15187 وظيفة معلم مساعد رياض الأطفال، في الفترة من 2 حتى 24 يوليو الماضي، وتقدم لها عدد 45666 متقدمًا، انطبقت الشروط على 36215 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 34840 متقدمًا بنسبة 96.2%، واجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدمًا في 27 محافظة.

وسعيا من الجهاز لاستكمال عدد الوظائف المطلوب شغلها لسد العجز في مرحلة رياض الأطفال، قام بالإعلان عن مسابقة أخرى لاستكمال شغل 3197 وظيفة معلم مساعد، رياض أطفال، في 14 محافظة لم تستوف فيهم الوظائف المطلوبة في المسابقة الأولى، منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و8 محافظات أخرى لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها، وتم فتح باب التقدم لها في الفترة من 12 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، ومن المقرر أن يخضع من انطبقت عليهم شروط المسابقة للاختبار السبت المقبل.

والمحافظات التي تتضمنها المسابقة التكميلية هي: القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، البحر الأحمر وبورسعيد.

جدير بالذكر أن المتقدمين سيخضعون لاختبار إلكترونى يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية، والتى تضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظف، والكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ وظيفة معلم مساعد مركز تقييم القدرات اختبارات

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وائل لطفي

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