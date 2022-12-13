الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال 2023.. سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على دعم لأوكرانيا بـ18 مليار يورو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن سفراء التكتل وافقوا على حزمة دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو في عام 2023.

وأوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" أن"السفراء الأوروبيين، وافقوا من حيث المبدأ، بالإجماع، على حزمة دعم مالي لأوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو لعام 2023، لتحافظ الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على تعهدها بمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا، ويظل الاتحاد الأوروبي موحدا (في هذا الشأن)، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم هذا التمويل في شكل شرائح منتظمة كقروض، بشروط تفضيلية. 

وكانت الوكالة قد ذكرت أن مجلس الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق، بشأن حزمة تشريعية بقيمة 18 مليار يورو لتمكين التكتل من دعم أوكرانيا ماليا خلال عام 2023.

وفي وقت سابق، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء دول مجموعة السبع، يوم الاثنين، على دعم فكرته بعقد قمة سلام عالمية في فصل الشتاء مخصصة لإحلال السلام في بلده، وستركز القمة على تنفيذ خطة سلام وضعتها كييف من عشر نقاط وتتضمن التأكيد على سحب روسيا قواتها بالكامل من أوكرانيا وألا تقدم كييف أي تنازلات بالإضافة إلى أشياء أخرى.

الرئاسة التشيكية الاتحاد الأوروبي أوكرانيا السفراء الأوروبيين مساعدة أوكرانيا روسيا

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