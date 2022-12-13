مصرع فتاة غرقا داخل بئر بمزارعة فى البحيرة

شهدت إحدى المزارع التابعة لدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة منذ قليل مصرع فتاة غرقًا داخل مياه بئر لتخزين المياه، و تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة بغرق فتاة داخل بئر لتخزين المياه داخل إحدى المزارع بطريق محور الضبعة بدائرة مركز وادي النطرون.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة وادي النطرون غرق (لميس. م .ع) ١٦ سنة، ومقيمة بالمزرعة مع والدها الذي يعمل بالمزرعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبسؤال والدها وشهود الواقعة، توصلت التحريات إلى أنه أثناء وقوف المجنى عليها بجوار البئر زلت قدمهما وسقطت بداخله مما تسبب في غرقها، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين لمفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.