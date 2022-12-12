الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إبراهيم المناسترلي: الدولة جادة في خطتها لمواجهة ارتفاع التضخم

ابراهيم المناسترلي
ابراهيم المناسترلي

قال إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن الأسواق المصرية تشهد موجة تضخمية، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج السلع أو الخدمات وتمرير ذلك الارتفاع إلى المستهلك العادي في صورة قلة المعروض وارتفاع سعره.

أضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أنه من الواضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة وباء كورونا، هما معًا السبب الرئيسي في هذا التضخم وهو ما شاهدناه مؤخرًا في شتى أنحاء العالم.

أوضح أنه يستلزم للتعامل مع هذا الوضع الاقتصادي الطارئ، التحرك السريع والفورى واتخاذ القرارات الاستثنائية، لمحاولة إزالة أسباب عرقلة سلاسل الإمداد للمصانع المنتجة لجميع القطاعات الصناعية، لاسيما للسلع الغذائية وكذا قطاع الملابس، لمحاولة سد الفجوة بين العرض والطلب.

أشار إلى أن هذا يأتي بإعادة النظر في القرارات الوزارية سواء كانت صادرة من الصناعة أو المالية ومراجعة طرق تنفيذها، والخاصة باستيراد خامات الإنتاج، وأيضًا القيام بإعادة التسعير للطاقة اللازمة للتشغيل بالمصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية و لو لفترة محدودة متفق عليها، التي تمس أمن المواطن الغذائي والكسائي، وكذا الالتزامات الضريبية والتأمينية وهو سلاح ذو حدين فمن جهة مشاركة التيسير المادي علي الصانع ومعاونة المصانع المتعثرة، ومن جهة أخرى تكون الدولة قد تحملت تكلفة إنخفاض الأسعار الاستثنائي بدلاً عن المواطن.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق أنه بالتأكيد سيشعر المواطن المصري بقوة وجود أجهزة الدولة وقت الأزمات، ويدفع البعض لخفض الشراء العشوائي الذي دائمًا ما يصاحب الازمات الاقتصادية والذي يؤدى عامة الى تفاقم الأزمات.

الأزمة الروسية الأوكرانية الازمات الاقتصادية الاستراتيجية الجهاز المركزى للتعبئة التضخم الشهرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

فى ختام التعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

إبراهيم المناسترلي: الدولة جادة في خطتها لمواجهة ارتفاع التضخم

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

وزير السياحة: نحافظ على آثار مصر والدول الأخرى من عمليات السرقة والتهريب

الشرطة البلجيكية تفتش البرلمان الأوروبى وتصادر مئات الآلاف من اليورو

الوكالة الأمريكية للتنمية تدعم مبادرات محلية جديدة فى وسط أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»