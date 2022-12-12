الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سهير جودة: الرجل الدنجوان مظلوم وبيتعامل مع الست كأنه بيلعب قمار

سهير جودة
سهير جودة

علقت الإعلامية سهير جودة عن تعدد العلاقات النسائية للرجال، معبرة عن استيائها الشديد عن وصف الرجل الدنجوان بـ "الطفس".

الرجل الدنجوان لا يكتفي ودائمًا يبحث عن شيء

قالت خلال حلقة برنامج "الستات"، المذاع عبر فضائية النهار، الدنجوان ممكن يكون ما يعاني منه مش طفاسة بس تعاسة، ويبحث عن شيء ما، دايما بنحكم على الرجل في اختياراته الكثيرة أنه مش مكتفي أو أناني، وأن عينه مش مليانة وحتى لو معاه أجمل ست في الدنيا هو مش هيشوفها لأنه مش بيكتفي وعنده أنانية. 

وأضافت: الرجل الدنجوان مظلوم أحيانا، ولازم نشوف الوجه الآخر منه، هو ممكن يبقى تعيس، فالأمر يشبه لعب القمار، عندما يخسر يستمر في اللعب فتزيد خسارته أكثر، لذلك هو دائما يبحث عن مواصفات جديدة في الست. 

وتابعت: الرجل الدنجوان مش بيبقى حظه وحش هو حظه كويس جدا بس مش لاقي نفسه، كل علاقة بيبقى عايز فيها اكتمال، وهذا النوع من الرجال بيبقى عندهم مشكلة بجد، وبيكونوا أتعس ناس.

 وأردفت، هل في حد زي رشدي أباظة، أكيد مفيش حد زيه، ولما اتعمل معاه حوار اتكلم عن الستات ولما قرأناه كان بيتكلم عن الست وإنه دايما كان بيدور على مواصفات معينة، فهذا الأمر يجعلنا نفكر هل كل الدنجوانات معدومي الضمير والإحساس ولا في نوعية منهم عندهم مشكلة حقيقية وأنهم أشخاص تعساء في حياتهم ولديهم الكثير من عدم الفهم لنفسهم واحتياجاتهم.

سهير جودة الدنجوان العلاقات النسائية لعب القمار يخسر رشدي أباظة الستات

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وائل لطفي

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