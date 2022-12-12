كاتب: إيمان الرئيس بذوى الهمم أعطى فرصة لأن تكون هناك معاملة خاصة

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن النظرة العامة لذوي الهمم لم تعد نظرة عطف بقدر ما هي نظرة لإشراكهم بالمجتمع والاستفادة منهم وتحويلهم لقوة منتجة ومبدعة تقدم إنتاجًا لا يقل عن الآخرين.

إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إيمانًا شخصيًا للرئيس السيسي بذوي الهمم، ولا نرى حدثا بمصر إلا ويكونوا جزءًا منه سواء كانوا ضيوفًا أو فاعلين أو مشاركين أو محققين لنجاحات ودائما يكون بينه وبينهم حوارًا باسم.

وتابع: أن إيمان الرئيس بهم أعطى فرصة للمصريين بأن تكون هناك معاملة خاصة لمثل هؤلاء وليس معناها العطف ولكن كيفية الاستفادة منهم، وتم إعلان 2019 عامًا لذوي الهمم وتحققت للكثير من الإنجازات أدت لتأسيس المجلس القومي للاشخاص من ذوي الهمم، وأن يحل محل المجلس القومي لشئون الإعاقة، وهذا انتصار كبير لهم وللمواطنة ولا يمر ذكرى دون أن يشاركوا فيها.

وأشار إلى أن احتفالية قادرون باختلاف، وجه أحد الأطفال طلبًا للرئيس، بتدريس مادة احتواء الآخر، والرئيس وقتها اقترح أن يكون هناك مؤتمر سنوي على المستوى الإقليمي والدولي لمتحدي الإعاقة، وهذه سلسلة تضاف لنجاحات مصر.