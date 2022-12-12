سيراميكا يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز على حرس الحدود فى الدورى المصرى

تمكن سيراميكا كليوباترا من الفوز على حرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري والمؤجلة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي.

انتهى الشوط الأول بتقدم سيراميكا بثنائية نظيفة، بعدما سجل التقدم أحمد ياسر ريان الذي ترجم ركنية إلى هدف أول لسيراميكا في الدقيقة 16، قبل أن يعزز قلاوة النتيجة بتسديدة على حدود الـ18 في الدقيقة 39 ليعلن تقدم سيراميكا بثنائية في شوط اللقاء الأول.

ومع دخولنا في الشوط الثاني من المباراة، ظل سيراميكا هو الأخطر على المرمى، ففي الدقيقة 50 استطاع جون إيبوكا تسجيل هدف جديد لسيراميكا بعدما انفرد بالحارس بتمريرة رائعة من محمد توني بكعب القدم ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، الأمر الذي أكده الفار لتظل النتيجة كما هي.

وظل بعدها الحرس يسعى لتسجيل أول أهداف اللقاء، وأول أهدافه في بطولة الدوري بشكل عام، ولكنه فشل في إنهاء الهجمات التي ذهب بها على مرمى بسام، حتى وصلنا للدقيقة الخامسة من الوقت بدل ضائع ليكسر زيكو الصيام التهديفي الذي دام لـ5 لقاءات، ويقلص الفارق لهدف وحيد بعد تسديدة من الـ6 يارد، لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا بثنائية لهدف، يقفز بها سيراميكا للمركز السابع بـ7 نقاط، فيما ظل الحرس في المركز السابع عشر بنقطتين.

وضم تشكيل سيراميكا كلا من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام- محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - عمرو قلاوة - ميدو جابر.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا

وجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - عبدالرحمن بودي - محمد زلاكة - أحمد قرموطي - محمود نبيل - محمد إبراهيم - عبدالرحمن السكران.