الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 6 حالات تعد وتحرير 8 مخالفات تموينية بقري ملوي (صور)

حملات متنوعة بقري
حملات متنوعة بقري ملوي بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا من حملاتها المتنوعة في مختلف القطاعات سواء إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء العشوائي المخالف بدون تراخيص والحملات التموينية الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمخابز البلدية بجانب أعمال إصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وتركيب لمبات الليد الجديدة وحملات تمهيد وتسوية الطرق.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية وتحرير 8 مخالفات تموينية متنوعة.

قال اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي تابعت اعمال رؤساء القرى بمختلف القطاعات الخدمية وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة ، أن الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة اشرف حسانين رئيس القرية  نفذت حملة تم خلالها تمهيد وتسوية الشوارع بنطاق الوحدة المحلية كما تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوى الغربى. 

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه فى مجال مراقبة المخابز البلدية والأسواق العامة ،نفذت الوحدة المحلية حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بنطاق القرية أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة تنوعت ما بين( نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ لوحات ـ عدم نظافة أدوات عجن ـ عدم إعطاء بون صرف)، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من مدى مطابقة الخبز للمواصفات اعلاءً لصالح المواطن.

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كما تم ازالة 6 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بمساحة واحد قيراط بعرب بنى خالد،بحضور رئيس القرية وسكرتير القرية الامام حسن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات ومرتكبيها . 

وأشار رئيس المركز والمدينة أنه فى اطار الاهتمام برفع كفاءة الانارة تم اصلاح وصيانة اعمدة الانارة بقرية قزمول وقرية بنى خالد، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

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إزالة 6 حالات تعدي تحرير 8 مخالفات تموينية مركز ملوى بالمنيا تسوية وتمهيد الشوارع بقرية أبشادات قري مركز ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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