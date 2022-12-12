ضحايا البلوجر هدير عاطف المتهمة بالنصب: «لهفت مننا الفلوس وهربت»

واصلت جهات التحقيق الاستماع لضحايا البلوجر هدير عاطف وآخرين المتهمين بالنصب على المواطنين في تعاملات مالية.

وقال الضحايا خلال التحقيقات: «تواصلنا مع المتهمة وشركائها عن طريق أحد أقاربها، وحصلت منا على مبالغ مالية، فالبعض أعطى الأموال بنية شراء سيارات لهم بأسعار مخفضة، والبعض الآخر سلم لها الأموال لتوظيفها في البورصة»، مستطردين: «لهفت الفلوس وهربت حتى تقدمنا ببلاغ وتم ضبطهما».

وفي وقت سابق، كلفت النيابة بسرعة إجراءات تحريات المباحث، كما أصدرت قرارا بضبط وإحضار المتهم الهارب لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أن البداية كانت عندما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد 16 مواطنا باتهام «بلوجر أزياء» وزوجها، له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات «السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية» بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام البلوجر المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح، إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.