الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل، وأهم الظواهر الجوية.

وكشفت الخريطة عن انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء بالجمهورية لتكون الأجواء مائلة للبرودة فى الصباح الباكر، مائلة للبرودة ليلا.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء كما يلى: القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وشمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 8 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات.


تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى السبت 

وأوضحت الأرصاد الجوية كافة التفاصيل حول حالة الطقس خلال هذه الفترة، وأهم الظواهر الجوية حتى السبت المقبل كما يلى:

الإثنين 12 ديسمبر: 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الثلاثاء 13 والأربعاء 14 ديسمبر: 

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الخميس 15 ديسمبر: 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الجمعة 16 ديسمبر: 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- السبت 17 ديسمبر 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد حالة الطقس الظواهر الجوية درجات الحرارة شبورة مائية

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وائل لطفي

العرب والصين

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