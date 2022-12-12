إصابة شخصين فى حادث تصادم أمام مبنى قوات أمن الجيزة

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة سوزوكي ودراجة نارية موتوسيكل أعلى الطريق الصحراوي أمام مبنى الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة القادم من الرماية اتجاه القرية الذكية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي أمام مبنى الادارة العامة لقوات أمن الجيزة القادم من الرماية اتجاه القرية الذكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة سوزوكي ودراجة نارية موتوسيكل، نتجت عن الحادث إصابة شخصين.

وجري نقل المصابين إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.