الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم أمام مبنى قوات أمن الجيزة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة سوزوكي ودراجة نارية موتوسيكل أعلى الطريق الصحراوي أمام مبنى الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة القادم من الرماية اتجاه القرية الذكية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي أمام مبنى الادارة العامة لقوات أمن الجيزة القادم من الرماية اتجاه القرية الذكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة سوزوكي ودراجة نارية موتوسيكل، نتجت عن الحادث إصابة شخصين.

وجري نقل المصابين إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث تصادم سوزوكي موتوسيكل قوات أمن الجيزة القرية الذكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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