موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 الفصل الدراسي الأول

ينتظر أولياء أمور وطلبة الصف الثالث الإعدادي المقيدين في شهادة إتمام مراحل التعليم الأساسي بالعام الدراسي الحالي 2022-2023 لصدور جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويشغل بال الطلاب معرفة موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 عبر "جوجل".

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

تنشر "الدستور" بهذا التقرير موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي لعام 2023، والخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي



وتضمنت أن ستبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الحالي في يوم 14 من يناير القادم، وستستمر إلى بدء إجازة نصف العام الدراسي في يوم 11 فبراير.

وتبدأ جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات الامتحانات في صفوف النقل في المرحلتين المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، قم تليهما الشهادة الإعدادية بدءا من يوم 21 يناير.

موعد صدور جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023



وأعدت مديريات التربية والتعليم في المحافظات الجداول المبدئية لكافة الصفوف التي ستؤدي الاختبارات بالترم الأول، وتنتظر اعتمادها لنشرها في المدارس منتصف شهر ديسمبر الجاري.

ويمتحن طلبة الشهادة الإعدادية بنهاية الترم في المواد الأساسية وهي مادة اللغة العربية والخط وكذلك الإملاء، ومادة اللغة الإنجليزية، ومادة الجبر والإحصاء، ومادة الهندسة، والعلوم، ومادة الدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع وهي مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومادة التربية الدينية مادة التربية الفنية.

وتنظم المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة امتحان اللغة الأجنبية الأولى في المستوى الرفيع في زمن حوالي ساعتين ومادة اللغة الأجنبية الثانية في المستوى الرفيع بزمن ساعة ونصف ويكون بالتعاون مع التوجيهات المختصة وذلك قبل جدول الاختبارات المعمم في كل المدارس.

ويتم تقويم مواد الأنشطة التربوية عمليا ويعقد الامتحان قبل نهاية الفصل الدراسي بوقت كافي وتخطر لجنة النظام والمراقبة بكشوف معتمدة من المدرسة.

وطالبت المديريات التعليمية، في خطابها للمدارس، بانتقاء مجموعة مميزة من العاملين بكل مدرسة للإشراف على تحرير الطلاب لاستمارات التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية، ومراجعتها بكل دقة لأكثر من مرة، ويتوقع المشرفون على هذا العمل بالاسم الثلاثي، موجهه بتحرير كشف خاص بطلاب الدمج مع تحديد نوع الإعاقة وإرفاق لكل طالب صورة التقرير الطبي، وموافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية.