استكمال محاكمة 27 متهما لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بالبحر الأحمر

تستكمل محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم، جلسات محاكمة 27 متهما بشركات تعدين وتنقيب من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات و19 مديرا عاما وصاحب شركة تعدين وتنقيب لقيامهم بحيازة مواد خطرة وبالتنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل «علبة» الطبيعية جنوب البحر الأحمر ومن المقرر سماع شهادة الشهود خلال الجلسة.

كانت نيابة للبحر الأحمر انتهت من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب والمعادن وارتكابهم مخالفات بيئية بلغ إجمالها بنحو 6 ملايين وثمانية وثلاثين ألفًا ومائتى وتسعين دولارا أمريكيا.

وكشف أمر الاحالة أن المتهمين جميعاً بصفتهم السابقة سيروا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة محمية وادي علبة الطبيعية بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وبصفتهم السابقة مارسوا أعمال استخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادي علبة ومن شأنها تدمير الموائل الطبيعية للطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وتغير خواصها الطبيعية أو موائلها مما أدى إلى تغيير معالمها وتدمير التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة لها.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهمين مارسوا نشاط التنقيب عن خام الذهب والمعادن في منطقة محمية وادي علبة الطبيعية الصادر بشأنها القرار رقم 450 لسنة 1986 باعتبارها محمية طبيعية وكان من شأنه التأثير على البيئة المحمية والظواهر الطبيعية بها بدون تصريح من الجهة الإدارية كما وجهت لـ 21 متهماً منهم تهمة تداول مواد خطرة (السيانيد- والزئبق) بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما تضمن أمر الإحالة لـ 20 متهماً منهم تهمة إقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما وجهت ل 22 متهماً منهم بصفتهم أصحاب منشآت ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة لم يحتفظوا بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لتسليم هذه المخلفات.

كما اشار أمر الإحالة قيام 13 متهما بصفتهم السابقة لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة عما ينتح من أعمال الحفر أو النقل من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها كما وجهت لـ 7 منهم بصفتهم المسؤولين عن إدارة منشآت لم يلتزموا بتقديم دراسة الأثر البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة.

كما تضمن ملف التحقيقات ملاحظات النيابة العامة حول قيمة الأضرار المترتبة على ارتكاب الشركات للمخالفات البيئية محل الواقعة وفق القيمة المالية لكل منهم على حدة تقدر إجمالها بنحو 6 ملايين و38 ألفاً و290 دولار أمريكي كما تضمن قرار الإحالة ملاحظة النيابة العامة حول قيمة حق ممارسة النشاط داخل محمية جبل «علبة» والتي تبين أنها تقدر بنحو 41 مليون و522 ألف جنيه.