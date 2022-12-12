الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع «أبو كيان» لاتهامه بالاتجار في المخدرات أونلاين

أبو كيان
أبو كيان

تباشر الجهات المحتصة، التحقيق مع المتهم الشهير بـ«أبو كيان» بعد ضبطه أمس عقب تداول منشورات على الفيس بوك يعلن من خلالها عن بيعه المواد المخدرة، موضحًا رقم تليفونه، وعنوانه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية أمس من القبض على «أبو كيان» عقب تداول صورة لإعلان يتم من خلاله الترويج لبيع المواد المخدرة على مواقع التواصل، بالمنوفية.

وكشفت الوزارة أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل متضمناً صورة لإعلان يقوم بالترويج لبيع المواد المخدرة المتنوعة مرفق بها أرقام هواتف محمولة "محددة" فقد تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد العناصر الإجرامية الخطرة "شهرته أبوكيان" – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية وعُثر بحوزته على 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول عدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها "أبوكيان لجميع أنواع المكيفات" أيس - حشيش - مادة - بانجو - تامول ورقمى هاتفين مُحددين.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أبو كيان الترويج لبيع المواد المخدرة الامن العام البحث الجنائي مديرية أمن المنوفية مركز شرطة قويسنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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التحقيق مع «أبو كيان» لاتهامه بالاتجار في المخدرات أونلاين

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