الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تشريعية الشيوخ» تناقش ملف تيسير إجراءات التقاضي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين اجتماعها، عقب الجلسة العامة؛ وذلك لمناقشة موضوع تيسير إجراءات التقاضي، وذلك في إطار سلسلة جلسات تعقدها اللجنة لدراسة هذا الملف، وسط تأكيدات من اللجنة، أنها تبحث موضوع تيسير إجراءات التقاضي من كل جوانبه، لإعداد تقرير يتضمن توصيات بشأن آليات التيسير وحلول المشكلات، وذلك لمواكبة منظومة التقاضي مستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التي لم تكن متوفرة من قبل، وفي ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا.

ويستكمل مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

ويعد إنشاء صندوق "مصر الرقمية" أحد روافد بناء مصر الرقمية، حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية، ويعد مشروع القانون استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

 ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

إجراءات التقاضي التطوير المؤسسى التحول الرقمي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المجتمع الرقمى صندوق مصر الرقمية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

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