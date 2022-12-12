الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. جامعة طنطا تنظم مؤتمرها الدولي الثامن دعما لرؤية مصر 2030

جامعة طنطا
جامعة طنطا

تنظم كلية التربية النوعية بجامعة طنطا مؤتمرها العلمي الدولي الثامن بعنوان "إسهامات البحوث النوعية في مبادرة حياه كريمة لتحقيق رؤية مصر 2030"، اليوم  بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبى بجامعة طنطا.

تقام فعاليات المؤتمر  تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رانيا الإمام، عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع "نائبا رئيس المؤتمر".

وأكدت الدكتوره رانيا الإمام، عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر، حرص الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى على استكمال مسيرة وتوجهات الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة كافة قطاعات الجامعة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وبما يحقق تنمية المجتمع المدني وتعزيز إمكاناته ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين.

أضافت الدكتوره رانيا الإمام،عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا  أن المؤتمر فى نسخته الثامنة هذا العام يهدف إلى تأصيل دور البحوث النوعية لدعم مبادرة حياة كريمة، وتوظيف البحوث النوعية فى تحسين بيئة سوق العمل لتحقيق حياة كريمة، ومشاركة المجتمع المدنى لتحقيق محاور المؤتمر ، توظيف المستحدثات التكنولوجية فى المشروعات الصغيرة لدعم المجتمع ، وتوفير حياه كريمة لذوى الإحتياجات الخاصة .

يضم المؤتمر محاور التربية الفنية، التربية الموسيقية، تكنولوجيا التعليم (حاسب- عام) ، الاقتصاد المنزلى ، الإعلام التربوى (صحافة— مسرح)، والعلوم التربوية والنفسية.

اليوم جامعة طنطا تنظم مؤتمرها الدولى الثامن دعم لرؤية مصر

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