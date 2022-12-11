بمشاركة مصر والسعودية.. محلل لبنانى يكشف ملامح المبادرة العربية لإنقاذ لبنان

قال الكاتب والمحلل السياسي محمد الرز، إن تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول أهمية الحفاظ على أمن لبنان وإجراء الإصلاحات الضرورية فيه، يؤشر إلى ملامح مبادرة عربية قد تبدأ قريبا لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الخانقة.

أضاف الرز في تصريحات لـ«الدستور»: "وكانت هذه الملامح تلوح في الأفق بعد البيان السعودي الفرنسي الأميركي منذ حوالي شهرين والذي نص على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف في لبنان تطبيقا كاملا"، لافتاً إلى وجود معلومات تشير إلى أن هذه المبادرة العربية ستنطلق عبر جامعة الدول العربية وتشارك فيها السعودية ومصر وقد تدخل قطر على خط المساعدة".

المبادرة العربية لمساعدة لبنان

ونوه الكاتب اللبناني البارز إلى أن من أبرز مقومات هذه المبادرة، التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني المنبثق عنه، وضرورة أن تكون القوانين اللبنانية متواكبة مع هذا الدستور كقانون الانتخابات النيابية على سبيل المثال، وكذلك قوانين الإصلاح ومكافحة الفساد وانتماء لبنان إلى محيطه العربي وتطبيق مقررات الأمم المتحدة حول لبنان .

أردف: "ومع أن هذه المبادرة لن تدخل في لعبة الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية إلا أنها وضعت المواصفات اللازمة والتي على أساسها ينبغي للنواب اللبنانيين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ".

اختتم المحلل اللبناني حديثه قائلاً: "ما متى سيتم هذا التحرك؟ كل المؤشرات تتحدث عن الربيع المقبل إذا لم تطرأ تطورات دراماتيكية إقليمية ودولية تعطل هذا المسار".

ولي العهد السعودي يؤكد حرصه على أمن لبنان

وكان استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، السبت، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جانبه أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق.

بدوره عبّر رئيس الوزراء اللبناني عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه بلاده والدور الأساسي للمملكة في إرساء المصالحة اللبنانية، وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف.