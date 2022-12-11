وجد والدته بعد 43 عامًا.. تفاصيل مبكية لأم مصرية فقدت ابنها قبل رؤيته

كشف رامي الجبالي، مؤسس صفحة أطفال مفقودة تفاصيل قصة شاب وجد والدته بعد 43 سنة، قائلاً:"إن القصة شبه متكررة وتحدث منذ زمن، ومازالت تحدث حتى الآن وهى الخلاف بين زوج وزوجة والذي ينتج عنه أخذ أحد الأطراف للأطفال والبعد عن الطرف الآخر ومنعه من رؤيته".

وأضاف الجبالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن في القصة الحاية ، كان الأب أردني تزوج من سيدة مصرية في مصر ومن ثم سافر بها إلى الأردن، وعاشت معه في الأردن وأنجبت منه طفلًا، إلا أن الزوج كان ينوي تطليق زوجته، فأخبرها بأن المولود تعبان وسيدخل إلى الحضانة بالمستشفى، وانتهى به الأمر أنه أخبرها بأن ابنها توفي.

وتابع "لأن الأم غير أردنية ولا تعرف شيئًا في الأردن، وزوجها هو كل عائلتها، فصدقته، وبعد ذلك تطلقت وعادت إلى مصر، وكان ذلك قبل 43 سنة".

أشار إلى أنه منذ 20 عامًا، عرف الولد الذي لم يتوفاه الله، من أحد أقاربه، بأن والدته على قيد الحياة، ونزل إلى مصر أكثر من مرة حتى يبحث عنها، واصطحب معه محامي حتى يبحث معه عن والدته، لكنه لم ينجح في إيجادها، ولم يعثر على والدته طيلة الـ 43 عام.

وأردف: "كل ما يعرفه عن والدته صورة الفرح وبطاقة قديمة جدًا لها، حتى أن رقم البطاقة متغير والاسم غير واضح، وهي في المقابل تعرف أنه توفي، بلغتنا عمته أو صديقة عمته مصرية بابلاغ الصفحة، فأخذنا منهم الرواية ونشرنا القصة، وفوجئنا بعد 24 ساعة بالعثور عليها، وتم لقاءهم".