«ثلاثين عامًا من العطاء».. رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود المكتبة المركزية

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في الاحتفالية التي نظمتها المكتبة المركزية بجامعة الأزهر بمناسبة مرور ثلاثين عامًا من العطاء بلا حدود، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وقد عبر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا اليوم الطيب المبارك الذي نحتفي فيه بمرور 30 عامًا من العطاء العلمي للمكتبة المركزية بجامعة الأزهر ذلك الصرح الشامخ الذي تم افتتاحه في شهر ديسمبر عام 1992م.

وثمن فضيلته جهود المكتبة المركزية بجامعة الأزهر على مدار 30 عامًا من العطاء بلا حدود في بناء وتشكيل العقول من خلال منهج الأزهر الشريف الوسطي المعتدل على مدار أكثر من ألف عام؛ كونه كعبة العلم وقبلة العلماء من مختلف دول العالم.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الخالق، الأمين العام المساعد للجامعة، وحامد سيد إسماعيل، الأمين العام المساعد للجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد أسامة مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وأسامة أمين، مدير عام المكتبات بالجامعة، وأحمد فتحي، مدير المكتبة المركزية بجامعة الأزهر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الأزهر.

وفي ختام الاحتفالية قام فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، بتكريم أصحاب الجهود التي أسهمت في سيرة ومسيرة المكتبة المركزية بجامعة الأزهر على مدار ثلاثة عقود متوالية.

وقد حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.