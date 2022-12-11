الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

طلاب
طلاب

تفاصيل امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي من الأمور التى يزداد البحث عنها خلال الأيام القليلة الماضية، من قبل أولياء الأمور بشكل خاص لمساعدة أبنائهم فى أدائها، «الدستور» ترصد كل التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

 المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإكساب التلاميذ مهارات تدريبية مختلفة عن المادة الدراسية المعتادة، كنوع من تطوير التعليم حسب خطة 2030 .

والمهام الأدائية تحتوى على 35 درجة لكل مادة وهى تهتم بالانشطة التدريبية من أجل إكساب التلاميذ مهارات غير اعتيادية وتقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، وهذا خلال  مايسمى بنظام التقييم الكلي للطلاب المكون من 100 درجة للمادة الواحدة مقسمة إلى 60 درجة للاختبارات و35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة على الحضور.

هدف المهام الأدائية 

والهدف من اختبارات المهام الإدارية فى القمام الأول هو قياس مدى تمكن التلاميذ من الحصول على مهارات غير اعتيادية، لتكون هدف لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، سواء لطلاب الصف الرابع أو الخامس، حيث بدأ تطبيقها على طلاب الصف الرابع الابتدائي منذ العام الدراسي الماضي.

وتمثل تلك الاختبارات مهامًا قصيرة ويخصص لها فترة زمنية قدرها حصتين دراسيتين، فخلال الحصة الأولى يوزع المعلم للطلاب عددًا من المهام ذات الصلة بالمقرر الدراسي، فيما يختار الطالب مهمة واحدة من هذه المهام وينتهي منها خلال حصتين داخل الفصل أو المدرسة.

تبدأ 18 ديسمبر.. معلومات عن «المهام الأدائية» لطلاب الرابع والخامس الابتدائي

كل ما تريد معرفته عن امتحانات المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي

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المهام الأدائية للصف الخامس الأبتدائى 

وبالنسبة لطلاب الصف الخامس الإبتدائى فإنها لها نفس الخطوات والأهداف الخاصة بتلاميذ الصف الرابع الابتدائى، وتقام داخل المدرسة التابع لها التلميذ.

وللمعلم دور فى شرح  المهام الأدائية والمنتج المتوقع منها للطلاب، حيث يقوم التلميذ بأدائها داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، بدون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس.

توزيع درجات المهام الإدائية 

يتم توزيع درجات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى حسب التالى:

يكون هناك 5 درجات خاصة بالتخطيط الجيد

ويكون هناك 5 درجات لجدية العمل

وتخصيص 25 درجة للمنتج النهائي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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