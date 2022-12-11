المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022 - 2023

تستعد المدارس الابتدائية، على مستوى الجمهورية، لعقد اختبارات المهام الادائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، نهاية الشهر الجاري، قبل انطلاق امتحانات منتصف العام الدراسي فى نصف شهر يناير المقبل.

وقررت الوزارة، تطبيق اختبارات المهام الأدائية، للصفين الرابع والخامس الابتدائي، ضمن نظام التعليم الجديد.

وتمثل درجة المهام الأدائية 35 درجة ودرجة الاختبارات الكلية 60 درجة و5 درجات للحضور والمواظبة ليكون إجمالي الدرجات للطلاب في امتحانات نصف العام هي 100 درجة.

وتعقد امتحانات المهام الأدائية لطلاب الرابع والخامس الإبتدائي يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر، على أن تكون مدة المهمة حصتين متتاليتين.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة، بنشر جدول خاص بامتحانات المهام الأدائية.

اسئلة اختبارات المهام الادائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

وازدادت محركات البحث بجوجل، عن نماذج اسئلة اختبارات المهام الأدائية لصف الرابع الابتدائي، مع اقتراب عقد الاختبارات، ويمكن للطلاب الاطلاع على الاسئلة من خلال الرابط التالي :

https://www.scribd.com/document/613651707/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9?fbclid=IwAR2CXk95qKuKOWZywCDar527EUCoovnD11TgS_cuc07zL-iyxOuGOyVoqv4

ووفقا للخريطة الزمنية المقرره، للعام الدارسي الحالي 2022-2023، ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في يوم 9 من يناير 2023 وستنتهي في يوم 26 من يناير 2023.

وتبدأ إجازة منتصف العام بدءا من يوم السبت 28 من يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس 9 من فبراير 2023.

ويبدأ موعد الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في يوم 11 من فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة حوالي 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

وبدأت المديريات التعليمية، فى اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، لصفوف النقل، والشهادة الاعدادية، حتى يتم استعداد الطلاب والمعلمين، في ضوء الخريطة الزمنية المحددة، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.