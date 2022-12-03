لطلاب الصف الرابع الابتدائي.. امتحانات «المهام الأدائية» بالإجابات
يبحث أولياء الأمور والطلاب عن امتحانات بإجابتها للمهام الأدائية في الصف الرابع الابتدائي، بالتزامن مع الاستعداد لامتحانات شهر نوفمبر التي تنطلق في عدد من المحافظات غدًا أبرزهم الجيزة.
وفي السياق، تنشر «الدستور» روابط حل نماذج المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي.
نسخه من المهام غير محلولة المهام الأدائية للصف الرابع (المهارات المهنية - دراسات- تكنولوجيا عربي ولغات - ساينس - ماث )
https://drive.google.com/file/d/1Wbub5HMDt0m_tZy7kx2J_SJsbaUpIKBb/view?usp=drivesdk
نسخة من المهام غير محلوله (عربي -ودين -ورياضيات -وعلوم وانجليزي)
https://drive.google.com/file/d/13qy8rXy1DGg0qKi8CC-xG1GVqnOKAzHL/view?usp=sharing
حل المهام الأدائية لمادة الرياضيات الصف الرابع الترم الأول
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/648399073250631/
حل المهام الأدائية لمادة الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الترم الأول
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/648488656575006/
حل المهام الأدائية لمادة العلوم الصف الرابع الترم الأول
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/648791273211411/
حل المهام الأدائية لمادة اللغة العربية الصف الرابع الترم الاول
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/648951546528717/
حل المهام الأدائية لمادة التربية الإسلامية الصف الرابع الترم الأول
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/648993213191217/
حل المهام الأدائية لمادة الساينس الصف الرابع الترم الأول
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/649002479856957/
حل المهام الأدائية لمادة اللغة الإنجليزية الصف الرابع الترم الأول
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/649068903183648/
حل المهام الأدائية لمادة تكنولوجيا المعلومات عربي الصف الرابع الترم الأول
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/648884376535434/
حل المهام الابتدائية لمادة الماث الصف الرابع الترم الأول
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/649163643174174/
إجابة المهام الأدائية للصف الرابع
(عربي - رياضيات - علوم - دراسات - إنجليزي - ماث - ساينس - تكنولوجيا لغات)
https://drive.google.com/file/d/13mNfBoFIpBI0aKGEwwUrTHsu-twri9jm/view
حل المهام الأدائية لمادة المهارات المهنية
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/649487546475117/
حل المهام الأدائية لمادة تكنولوجيا المعلومات لغات
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/649489483141590/
رابط مجمع الاجابات المهام
https://drive.google.com/file/d/13mNfBoFIpBI0aKGEwwUrTHsu-twri9jm/view
إجابة المهام الأدائية للصف الرابع تربية إسلامية ومهارات مهنية تكنولوجيا عربي
https://drive.google.com/file/d/1hlY-99_kQ2GMZ69WxDvqRAEzGGJyo9bi/view
المهام الأدائية للدين المسيحي بالإجابة للصف الرابع
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/651062792984259/
المهم الأدائية لمنهج كونكت بلس الصف الرابع
https://www.facebook.com/101392061284671/posts/651142112976327/
رابط إجابة مهام الكونكت بلس
https://drive.google.com/file/d/133VAeZGvMs0ofrWTAeUYKijk6rt4xcEz/view?usp=drivesdk