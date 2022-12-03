السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الصف الرابع الابتدائي.. امتحانات «المهام الأدائية» بالإجابات

طلاب رابعة ابتدائي
طلاب رابعة ابتدائي

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن امتحانات بإجابتها للمهام الأدائية في الصف الرابع الابتدائي، بالتزامن مع الاستعداد لامتحانات شهر نوفمبر التي تنطلق في عدد من المحافظات غدًا أبرزهم الجيزة.

وفي السياق، تنشر «الدستور» روابط حل نماذج المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي.

 

نسخه من المهام غير محلولة المهام الأدائية للصف الرابع (المهارات المهنية - دراسات- تكنولوجيا عربي ولغات - ساينس - ماث ) 
https://drive.google.com/file/d/1Wbub5HMDt0m_tZy7kx2J_SJsbaUpIKBb/view?usp=drivesdk

 

نسخة من المهام غير محلوله (عربي -ودين -ورياضيات -وعلوم وانجليزي)
https://drive.google.com/file/d/13qy8rXy1DGg0qKi8CC-xG1GVqnOKAzHL/view?usp=sharing

 

حل المهام الأدائية لمادة الرياضيات الصف الرابع الترم الأول

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/648399073250631/

حل المهام الأدائية لمادة الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الترم الأول

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/648488656575006/

 

حل المهام الأدائية لمادة العلوم الصف الرابع الترم الأول

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/648791273211411/

 

حل المهام الأدائية لمادة اللغة العربية الصف الرابع الترم الاول

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/648951546528717/

 

حل المهام الأدائية لمادة التربية الإسلامية الصف الرابع الترم الأول

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/648993213191217/

حل المهام الأدائية لمادة الساينس الصف الرابع الترم الأول

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/649002479856957/

 

حل المهام الأدائية لمادة اللغة الإنجليزية الصف الرابع الترم الأول

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/649068903183648/

 

حل المهام الأدائية لمادة تكنولوجيا المعلومات عربي الصف الرابع الترم الأول

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/648884376535434/

 

حل المهام الابتدائية لمادة الماث الصف الرابع الترم الأول

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/649163643174174/

 

إجابة المهام الأدائية للصف الرابع 
(عربي - رياضيات - علوم - دراسات - إنجليزي - ماث - ساينس - تكنولوجيا لغات)
https://drive.google.com/file/d/13mNfBoFIpBI0aKGEwwUrTHsu-twri9jm/view

 

حل المهام الأدائية لمادة المهارات المهنية

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/649487546475117/

 

حل المهام الأدائية لمادة تكنولوجيا المعلومات لغات

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/649489483141590/

 

رابط مجمع الاجابات المهام 
https://drive.google.com/file/d/13mNfBoFIpBI0aKGEwwUrTHsu-twri9jm/view

 

إجابة المهام الأدائية للصف الرابع تربية إسلامية ومهارات مهنية تكنولوجيا عربي

https://drive.google.com/file/d/1hlY-99_kQ2GMZ69WxDvqRAEzGGJyo9bi/view

 

المهام الأدائية للدين المسيحي بالإجابة للصف الرابع

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/651062792984259/

المهم الأدائية لمنهج كونكت بلس الصف الرابع

https://www.facebook.com/101392061284671/posts/651142112976327/


رابط إجابة مهام الكونكت بلس 
https://drive.google.com/file/d/133VAeZGvMs0ofrWTAeUYKijk6rt4xcEz/view?usp=drivesdk


 

الإستعداد لإمتحانات الاجتماعية الابتدائية الابتدائي الصف الرابع ا الصف الرابع الابتدائي الصف الصف الرابع

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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