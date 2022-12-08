موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول.. يبحث أولياء الأمور وتلاميذ رابعة ابتدائي، عن موعد انعقاد امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، عبر محركات البحث المختلفة.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول، عبر محركات جوجل، و السوشيال ميديا.

يستعرض «الدستور» ضمن سلسلته الخدمية التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة، عبر بوابته الإلكترونية و مواقعه على التواصل الاجتماعي. كافة التفاصيل عن موعد امتحانات رابعة ابتدائي للعام الدراسي الأول بكافة محافظات الجمهورية.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول

وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فيما يخص موعد الامتحانات، فتبدأ امتحانات امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير 2023، لصفوف النقل، وفق الخريطة الزمنية المقررة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، التي أعلنتها الوزارة سابقاً.

إجازة نصف العام للمدارس 2023

و أوضحت الوزارة أن إجازة نصف العام الدراسي، تبدأ من يوم 28 يناير 2023 حتى يوم الخميس 9 فبراير 2023، ‏على أن تكون بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من يوم السبت 11 فبراير 2023.

موعد انتهاء الترم الثاني للصف الرابع الابتدائي 2023

وينتهي الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية كاملة الخميس 8 يونيو 2023، ‏ وتكون ‏نهاية العام الدراسي ‏2022- 2023 تاريخ 8 يونيو 2023.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد أيام الدراسة يكون 98 يوم في الفصل الدراسي الأول دون وجود أي إجازات رسمية، 96 يوم في الفصل الدراسي الثاني.

إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من الأمراض

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات سر امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2022/2023، وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من الأمراض التنفسية المنتشرة خلال فصل الشتاء حفاظا على سلامتهم.