الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحفي بريطاني يروي تجربته مع تطبيق Microsoft Seeing AI للمكفوفين

تطبيق Microsoft Seeing
تطبيق Microsoft Seeing AI

قدم الصحفي البريطاني المستقل ومقدم البرامج الإذاعية روب كروسان، نصيحة لضعاف البصر وأصحاب الإعاقات البصرية باستخدام تطبيق Microsoft Seeing AI، لكي يساعدهم في فحص المنتجات وقراءة نشرات الأدوية وغيرها.

وقال كروسان، الذي يعاني من إعاقة بصرية نتيجة إصابته بمرض المهق، إنه لم يكن يعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير في حياته، سوى بعض برامج التكبير على شاشات الكمبيوتر والهاتف، بالإضافة إلى الاستماع إلى الكتب المسموعة حتى لا يرهق عينه، حتى اكتشف تطبيق Microsoft Seeing A، الذي غير حياته، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف: "منذ أن قمت بتنزيل تطبيق Microsoft Seeing AI ، فإنه يجعل الحياة أسهل كثيرًا بالنسبة لي في الصيدليات؛ الأماكن التي بدا لي أن قراءة الملصق فيها تتطلب قدرات بصرية أكبر من التلسكوب".

وقد تعاونت ميكروسوفت مع بعض الشركات حتى تتيح امكانية عرض التفاصيل مكبرة على شاشة الهاتف، بمجرد تشغيل التطبيق والتقاط صورة لأي منتج، فأنه يقوم بعرض تفاصيله، مثل المكونات الموجودة في معجون الأسنان، أو تعليمات الجرعة في حالة مسكنات الألم.

ما هو تطبيق Microsoft Seeing AI

أطلقت شركة مايكروسوفت منذ 6 سنوات، تطبيقا جديدا باسم Seeing AI يعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي لمساعدة المكفوفين، من خلال وصف الأشياء والمشاهد المحيطة بهم وقرائتها صوتياً، ويمكن للمكفوفين من خلال Seeing AI استخدام الكاميرا في هواتفهم للتعرف على ما يدور حولهم أو التعرف على منتج ما أثناء التسوق بالإضافة لمزايا أخرى.

ويمكن لتطبيق مايكروسوفت الجديد Seeing AI توفير المساعدة للمكفوفين في العديد من المواقف، حيث يمكنه التعرف على الناس اللذين قابلهم الشخص من قبل وتحديد الغرباء وتخمين عمرهم ومشاعرهم (سعداء أم محبطون)، كما يمكن لتطبيق Seeing AI أيضا مساعدة المكفوفين في التعرف على المنتجات أثناء التسوق من خلال الإشارة إليها بكاميرا الهاتف، وذلك من خلال توفير معلومات عن المنتجات المختلفة اعتمادا على قراءة الباركود الخاص بها.

كما يساعد تطبيق Seeing AI المستخدم أيضا في التعرف على فئات العملات المختلفة، حيث يعاني المكفوفين من كون العملات الأمريكية لها نفس الحجم واللون مهما اختلفت فئتها، وهو ما يجعل من المستحيل على المكفوفين التفريق بينها، كما يتيح أيضا وصفا للأشياء المحيطة بالمستخدم، على سبيل المثال، ما على المستخدم سوى الإشارة بالكاميرا أثناء التسوق وسيخبره التطبيق صوتيا أن أمامه صناديق طعام أو يمكنه استخدام التطبيق أثناء السير في الطريق للتأكد من عدم وجود عوائق.

البرامج الإذاعية البصر الإعاقات البصرية تطبيق Microsoft Seeing AI المنتجات الأدوية

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وائل لطفي

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