النيابة تستعلم عن حالة شاب سقط من علو في بولاق الدكرور

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قرارا اليوم الأحد بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب نتيجة سقوطه من علو بشارع أحمد أمام بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الحادث.

كما أمرت باستدعاء أفراد أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة، وبيان السبب وراء ذلك، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

كان رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع أحمد أمام بمدينة عامر بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط شاب في العقد الثاني من العمر من علو مما تسبب في إصابته، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بولاق العام لتلقي العلاج.

فيما تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.