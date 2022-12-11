بدون خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق داخل محل أحذية بالبساتين

نشب حريق داخل محل أحذية بمنطقة البساتين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل أحذية بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.