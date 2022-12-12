مواعيد مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 وجدول الترتيب

يبحث المصريون عن جدول مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 عبر المنصات الإلكترونية، حيث يعد هو الدوري الأعلى لكرة القدم في مصر، ويشرف عليه الاتحاد المصري لكرة القدم ويتم تأهيل الحاصل على اللقب والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا ويهبط آخر ثلاث فرق في ترتيب الدوري إلى دوري الدرجة الثانية.

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين

أقيمت أول نسخة من الدوري المصري عام 1948-1949 وفاز بها النادي الأهلي الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 42 مرة، يليه نادي الزمالك بواقع 14 مرة، يليه نادي الإسماعيلي بواقع 3 مرات، يليه نادي المحله والترسانة والأوليمبي والمقاولون العرب بواقع مرة واحدة فقط، حامل اللقب الحالي عقب فوزه في موسم 2021-2022 نادى الزمالك.

وإليكم مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

موعد مباراة نادي سيراميكا كليوباترا ضد نادي حرس الحدود في تمام الساعة 2:45 دقيقة مساء.

موعد مباراة نادي الإسماعيلي ضد نادي فيوتشر في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي الأهلي ضد نادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022_2023

يحتل نادي الأهلي صدارة ترتيب الفرق الرياضية المشاركة في الدوري المصري الممتاز بواقع 15 نقطة، في حين يحتل نادي الزمالك المركز الثاني بواقع 14 نقطة، وذلك خلال الموسم الحالي 2022_2023 وإليكم قائمة ترتيب الفرق وهي كما يلي:

نادي الأهلي بواقع 15 نقطة.

نادي الزمالك بواقع 14 نقطة.

نادي فيوتشر بواقع 13 نقطة.

نادي غزل المحلة بواقع 13 نقطة.

نادي بيراميدز بواقع 11 نقطة.

نادي الاتحاد السكندري بواقع 9 نقاط.

نادي فاركو بواقع 7 نقاط.

نادي المقاولون العرب بواقع 7 نقاط.

نادي طلائع الجيش بواقع 7 نقاط.

نادي البنك الأهلي بواقع 6 نقاط.

نادي إنبي بواقع 6 نقاط.



تردد قناة On Time Sports عبر النايل سات

يمكن متابعة مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 عبر شاشة مجموعة قنوات On Time Sports وهي كالتالي:-

قناة On Time Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

جودة الصورة: HD .

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