صندوق الإسكان: هناك 612 وحدة سكنية جاهزة للسكن

كشفت مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل إشادة البنك الدولي بالتجربة المصرية في ملف الإسكان.

وقالت مي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية " الحياة"، مساء اليوم إن الصندوق يستضيف مؤتمراً مع الاتحاد الفريقي ووزراء الإسكان في عدد من الدول الأفريقية لعرض التجربة المصرية في ملف الإسكان.

أضافت أنه تم شرح تفاصيل البرنامج وكيفية العمل وما المستفيدون من البرنامج، موضحة أنه لم يتم تنفيذ مثل هذا البرنامج من التمويل العقاري على مستوى العالم.

وأشارت إلى بعثة مجموعة البنك الدولي تشيد برؤية مصر لتوفير السكن لكريم للمواطنين الأقل دخلاً، موضحة أن البعثة أكدت أن العديد من الدول في أفريقيا ترغب في نقل هذه التجربة الرائدة.

وأوضحت أن مشروع الإسكان الاجتماعي ساهم في توفير السكن الكريم لملايين المواطنين في عهد الرئيس السيسي وأتاح 3 ملايين فرصة عمل، مشيرة إلى أنه تم تسليم 470 ألف وحدة سكنية تم تسلينه لمستفيدي المبادرات الرئاسية وأن هناك 612 وحدة سكنية جاهزة للسكن، وأن الصندوق مستهدف بنهاية 2024 تسليماً حوالي 700 ألف وحدة سكنية.