الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ندوة مواجهة الشائعات فى تاريخ مصر القديم بكلية الآداب جامعة المنصورة

جريدة الدستور

نظمت كلية الآداب جامعة المنصورة اليوم الأحد، ندوة بعنوان "مواجهة الشائعات في تاريخ مصر القديم" تحت رعاية دكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، ودكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 

بحضور دكتور محمود سليمان الجعيدي عميد الكلية، ودكتور مسعد سلامة مندور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الثقافية، وتحت إشراف دكتور رضا رسلان أستاذ التاريخ اليوناني والروماني ووكيل الكلية الأسبق، والدكتورة داليا حنفي أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم، والدكتورة أمل حامد أستاذ التاريخ اليوناني الروماني المساعد ورئيس قسم التاريخ.

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وأكد دكتور محمود الجعيدي عميد الكلية، أننا نبحث عن إعادة بناء النفس البشرية ومواجهة الحروب النفسية، وأننا في أمس الحاجة لأن نبحث عن الأمن والاستقرار من خلال وجود حلول لمواجهة هذه الشائعات بأن نعود إلى التاريخ المصري والتاريخ الإسلامي لأنها تثبت بالدليل القاطع أننا أهل حضارة لأن التاريخ استطاع أن يضع يده على الحياة الاجتماعية والمجتمع، موضحًا أن نشر أي معلومة لا بد أن يكون لها دليل حقيقي وهدف إيجابي يمس بناء هذا الوطن.

وأشار الدكتور مسعد سلامة إلى أن لديهم في تاريخ مصر طرقًا لمواجهة هذه الشائعات، وأن تاريخ مصر يزخر بالمعلومات، حيث إن مصر التي هي عبقرية الزمان والمكان والتاريخ تمتلك حلولًا لكل القضايا ويجب علينا إلقاء الضوء على هذه الحلول فمصر هبة المصريين وليس هبة النيل بما يمتلكونه من أفكار ورؤى عبر التاريخ.

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وأضاف الدكتور رضا رسلان أنه مع تطور وسائل الإعلام وسرعة انتشار الأكاذيب يجب علينا الحذر خصوصًا أن دوافع تعدد الشائعات منها دوافع شخصية ومنها دوافع عامة، وأن هذه الشائعات لها أثر كبير على المجتمع.

كما أشارت الدكتورة أمل حامد إلى حرص حكام مصر القديمة عبر تاريخها على الطمأنينة والسلام من أجل إقامة أركان الدولة وتحقيق أهداف خاصة بها ثم تكلمت عن مراحل تطور الشائعات على مدار تاريخ مصر القديم وكيفية مواجهة هذه الشائعات حيث صدر من خلال قصص الأنبياء كيف كانوا جميعًا في مرمى الشائعات من المعارضين لدعواتهم، وكما أطلقوا عليهم شائعات تمس الشرف وذلك لينصرف الناس عنهم وعن قبول دعوتهم.

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