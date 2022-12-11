الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد تأهلها للمربع الذهبي.. شوربة العدس على الطريقة المغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نحتاج في فصل الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة وصفات تتسبب في شعورنا بالدفء وفيما يلي نرصد طريقة عمل شوربة العدس الأحمر المغربية حسب ما قدمها “acedarspoon” وهذه الوصفة تعتبر وصفة مريحة ولذيذة، بفضل امتزاج التوابل الدافئة والغنية من القرفة والكزبرة والكمون والفلفل الحلو والكروم معًا بشكل مثالي لصنع أفضل شوربة عدس بالخلاط أصلية.

في المستوى الثاني لتحضير الحساء، فإن الزينة تعتبر دائمًا طريقة رائعة لنقل الحساء إلى المستوى التالي، وبعض الزخارف الخاصة بهذه الشوربة هي جبن الفيتا أو الكزبرة الطازجة والبقدونس، أو الزبادي، وذلك ليكون الحساء كريمي وأكثر سمكًا، وأما من يرغب في إضافة اللحم إلى الحساء، فعليه إضافة النقانق أو قطع الدجاج أو لحم الضأن المفروم.

ليكون الحساء طريًا، أضف العدس الأحمر وامزجه بالخلاط، أو على الأقل نصف شوربة العدس، لكن يمكنك تناول شوربة العدس كما هي. 

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مكونات شوربة العدس المغربية العريقة 

3 ملاعق كبيرة من  زيت الزيتون البكر الممتاز، وساق كرفس مفروم، وواحد بصلة كبيرة مفرومة، و3 فصوص ثوم مفرومة، وجزرة مفرومة، ومعلقة كزبرة مطحونة صغيرة، ومعلقة كركم مطحون، ومعلقة كمون مطحون، ونصف معلقة قرفة مطحونة، وربع معلقة فلفل أحمر حلو.

أيضا، ملح البحر، والقليل من الفلفل وقليل الصوديوم إن أمكن، و8 أكواب مرق نباتي، و425 جرام من الطماطم المهروسة (أو مكعبات الطماطم) ، ورشة من رقائق الفلفل الأحمر و2 كوب من العدس الأحمر المقطوف والمغسول والمشطوف حتى يصبح الماء نظيفاً وليمونة معصورة، وملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة المفرومة، و4 ملاعق كبيرة من البقدونس الطازج ذو الأوراق المسطحة المفروم.

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طريقة عمل شوربة العدس الأحمر المغربية

سخني زيت الزيتون في إناء على نار متوسطة، وبعدها ضيفي البصل والجزر والكرفس واقليه حتى ينضج وذلك لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي والفلفل الحلو والقرفة والملح والثوم والكزبرة والكمون والكركم والفلفل واستمري في الطهي أقل من 5 دقائق إضافية، وحركي طوال الطبخ، وبعد ذلك ضيفي المرق والطماطم والعدس ويُحرّك جيدًا حتى يغلي.

يُترك على نار خفيفة بدون تغطية على نار خفيفة لمدة نصف ساعة مع التحريك من حين لآخر وذلك حتى ينضج العدس وبعدها ارفعيه من على النار.

بعد ذلك ضعي نصف الحساء في وعاء خلط كبير، ثم اخلطي نصف الحساء بعناية في وعاء منفصل بالخلاط إذا لزم الأمر، وأعدي النصف المخلوط من الحساء إلى القدر وامزجيه جيدًا بملعقة كبيرة.

بعدها أضيفي ورقائق الفلفل الأحمر وعصير الليمون، والكزبرة والبقدونس، وغطيه واتركيه على النار لمدة 10 دقائق. 

وأخيرًا قدميها ساخنة مع الخبز، وزينيها بالبقدونس والكزبرة إذا أردتي.

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