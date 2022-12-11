18 ديسمبر.. محاكمة 73 متهما في «خلية التجمع»

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، جلسات محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع"، إلى جلسة 18 ديسمبر؛ لفض الأحراز.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.