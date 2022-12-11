ورش عمل تدريبية فى التخطيط العمرانى لرؤساء مجالس المدن بكفرالشيخ

عقدت ورش عمل تدريبية تخصصية بمركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ، في عدد من المجالات أهمها التخطيط الاستراتيجي، التخطيط العمراني، الحسابات والرقابة المالية وإدارة الشئون المالية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الورش التدريبية التخصصية أتت لتعزيز القدرات الفنية لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة في عديد من المحاور المهنية والتخصصية ذات العلاقة بطبيعة عملهم، وأنها ستتخذ طابع الدورية بشكل شهري، وفي مجالات أخرى، وذلك لتعميق الخبرات الفنية لديهم ودعمهم بالمعارف اللازمة لتذليل العقبات في تنفيذ مهام عملهم وانعكاسًا على تيسير الإجراءات والمعاملات الخدمية للمواطن.

من جانبه، أكد عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أن فكرة إسناد الورش التخصصية لمديري العموم في الديوان العام كل في تخصصه، هي من باب التخصص الدقيق بعيدًا عن الإطار النظري للتنفيذ، واتساقًا مع الواقع العملي لأعمال رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، علاوة على أن الورش أتت في موضوعات ذات أولوية شديدة في علاقتها بالخدمات الحكومية، والجوانب المالية والاستراتيجية التي تتعلق بطبيعة عمل الإدارة المحلية.

وأوضح كريم السماحي، مدير مركز استدامة، أن الورش قدمت موضوعات متعمقة في مجال التخصص في الإدارة الاستراتيجية والخطط الاستثمارية بالمحافظة، والرقابة المالية والمحاسبية في الوحدات المحلية، وكذا التخطيط العمراني وآليات عمل الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، فضلًا عن الإدارة المالية الرشيدة للمخصصات الحكومية للوحدات المحلية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وأردف كريم السماحي أن الورش تم التنسيق لتنفيذها بين قسم تخطيط البرامج المتخصصة بمركز استدامة ومديري الإدارات المعنية واستمرت على مدار يومين بنظام اليوم التدريبي الكامل وخرجت بعدد من التوصيات المشتركة يتم عرضها على السلطة المختصة لإبداء الرأي في إمكانية التطبيق لتيسير الأعمال وتحقيق المرجو من التدريب.