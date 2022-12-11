الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

نقيب المهندسين يثمن استجابة وزير المالية لتأجيل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بيانا بشأن قرار وزير المالية بتأجيل وتمديد التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك للكيانات الفردية وأصحاب المهن الحرة ومنها المهندسين وتوجيهات وزير المالية بتشكيل اللجان المشتركة مع النقابات المهنية.

وقال: إذ نثمن استجابة وزير المالية للتأجيل وتشكيل اللجان المشتركة، نؤكد لمهندسي مصر حرص نقابة المهندسين المصرية على الحفاظ على حقوق المهندسين والمطالبة بإلغاء تسجيلهم في هذه المنظومة استنادا إلى قانون نقابة المهندسين، وقرار وزير المالية الأسبق رقم 531 لسنة 2005 بتحديد المهن الحرة غير التجارية ومنها المهندسين.

وأكمل: تؤكد نقابة المهندسين علي عدالة مطالبها بإلغاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية للمهنيين عموما، وأن تكون تطبيقات القيمة المضافة على أعمالهم قيمة مقطوعة يدفعها متلقي الخدمة عند استصداره التراخيص أو التصاريح أو تلقي الخدمة النهائية.

وشدد: سيستمر دعم النقابة والمهندسين لقضيتهم، وفي إطار جهود النقابة تم رفع قضية ضد قرار وزير المالية والمطالبة بإلغاء تسجيل المهندسين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما تم التضامن مع نقابة المحامين في القضية المرفوعة منهم في ذات الشأن.

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