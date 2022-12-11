متحف الأقصر للفن القديم يحتفل غدًا بذكرى افتتاحه الـ47

ينظم متحف الأقصر للفن المصري القديم بمدينة الأقصر، غدًا الاثنين، عددًا من الفعاليات والأنشطة والورش التعليمية والفنية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 47 عامًا على افتتاحه، والذي يوافق يوم 12 ديسمبر من كل عام، كما يلقى الضوء من خلال بعض المحاضرات، على تاريخ إنشائه وما يضمه من كنوز أثرية متميزة تحكي تاريخ الفن المصري القديم في مدينة طيبة منذ أربعة آلاف سنة قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن الفعاليات ستشمل محاضرة بعنوان "متحف الأقصر بين المتاحف خلال رحلة 47 عاما" تلقيها الدكتورة سناء أحمد علي مدير عام متاحف مصر العليا سابقًا، بالإضافة إلى إقامة ورش فنية وتعليمية لرسم ونحت نماذج لبعض القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وذلك بمشاركة طلبة كليات الفنون الجميلة والآثار والسياحة والفنادق ومعهد ترميم الآثار وبعض طلبة المدارس بالأقصر إلى جانب عدد من الطلبة من ذوي الهمم.

كما سيتم تقديم استعراض فني يقام بقاعة المسرح بالمتحف لفرقة الفنون الشعبية لمدرسة وادي الملكات.

وأشار الدكتور علاء المنشاوي مدير عام المتحف، إلى أن المتحف يضم خمس قاعات عرض كل منها تحمل جانبًا فنيًا عن تاريخ الفن بمدينة طيبة بها عدد من القطع الأثرية التي تحكي تاريخ الفن المصري القديم، والحياة العسكرية، وأهم الملوك، والفنون والعلوم بمدينة طيبة "الأقصر" منذ أربعة آلاف سنة قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي مع التركيز على فترة الدولة الحديثة والمعروفة "بالعصر الذهبي".

ومن أهم وأبرز القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، مومياء الملك أحمس الأول، أحد أبرز ملوك مصر القديمة ومؤسس الأسرة الثامنة عشرة، وقلادة الذبابة الذهبية للملكة إياح حتب، وتمثال الملك تحتمس الثالث من الشست الأخضر، منقوش عليها اسم التتويج الخاص بالملك داخل الخرطوش «من-خبر-رع»، وتمثال مزدوج للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال على هيئة الكاتب الجالس لأمنحتب بن حابو، وتمثال الملك لأمنحتب الثالث نب ماعت رع مصنوع من حجر الكوارتز، وتمثال الملك حور محب أمام الإله أتوم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح المتحف للزيارة لأول مرة في 12 ديسمبر عام 1975م، ثم أضيفت إليه صالة جديدة عام 1984م، في عام 1991م افتتحت قاعة الخبيئة والتي تعد إحدى أهم قاعات المتحف لتضم القطع الأثرية التي عثر عليها بمعبد الأقصر عام 1989م، ثم افتتاح قاعة مجد طيبة في عام 2004م.