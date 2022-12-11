الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق ربة منزل ومبيض محارة فى قتل زوجها بالشرقية للمفتى

محكمة
محكمة

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، الأحد، أوراق ربة منزل ومبيض محارة، في واقعة مقتل زوج الأولى وإشعال النيران في جثته، لمفتى الديار المصرية، للبت في إعدامهما.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشرى، ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لذكر فى العقد الثالث من العمر، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، معصوب العينين، وبه جروح وكدمات وآثار حريق متفرقة بالجسم. 

وبالفحص تم تحديد شخصية المجنى عليه، ويعمل مبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات.

توصلت التحريات إلى وجود علاقة بين كل من زوجة المجني عليه، وزميله بالعمل مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود علاقة بينهما، حيث اتفقا على التخلص من المجنى عليه، وأعد الثانى توك توك ومطرقة حديدية، وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجنى عليه وبحوزته المطرقة.

وكانت الأولى فى انتظاره داخل المسكن، وما إن شاهد المجنى عليه حتى قام بخنقه بيده ثم قام بضربه بالمطرقة الحديدية على رأسه عدة مرات حتى فارق الحياة.

وقام بتعصيب عينيه وتكبيل يديه وقدميه ووضع جثته داخل بطانية، وتوجه بها داخل التوك توك خاص به لمنطقة العثور، وقام بسكب كمية من البنزين عليها وإضرام النيران بها ولاذ بالهرب.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن التوك توك والأداة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.

حريق متفرقة بالجسم زوجة ارتكاب الواقعة محافظة الشرقية إعدام الراي الشرعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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