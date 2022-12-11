إصابة مواطنين جراء انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة- الفيوم

أصيب مواطنان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.