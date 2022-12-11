معبد كوم أمبو بأسوان يستقبل 81 باخرة سياحية على مدار يومين

استقبل مرسى معبد كوم أمبو شمال محافظة أسوان، 81 باخرة نيلية تحمل على متنها عدد كبير من السائحين من مختلف الجنسيات، وذلك على مدار الـ 48 ساعة الماضية.

وتستكمل الأفواج السياحية برنامجها بزيارة معبد كوم أمبو ومتحف التمساح الذي يتواجد داخل المعبد، ويعتبر ضمن أبرز الأماكن الأثرية على مستوى المحافظة، وضمن البرنامج السياحى للسائحين.

وجاءت زيارة السائحين المتوافدين على محافظة أسوان وسط تواجد أمني كبير لتأمين زيارتهم ومساعدتهم على قضاء أوقات ممتعة أثناء زيارتهم للمحافظة.

من ناحيته، أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير آثار أسوان والنوبة، أن تشهد المواقع الأثرية داخل محافظة أسوان خلال هذه الوقت الحالي توافد كبير من السائحين بمختلف جنسيات العالم.

وأضاف مدير آثار أسوان والنوبة، أن تشهد محافظة أسوان بشكل خاص وجمهورية مصر العربية عامة موسم السياحى كبير، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير بمحيط المواقع الأثرية مستمرة، وجميع البوابات الإلكترونية تعمل على أعلى مستوى.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم، أن جميع الكافتيريات بمحيط المواقع الأثرية تعمل و مفتوحة لجميع الزائرين، بالإضافة إلى أنه تمت أعمال رفع كفاءة جميع دورات المياه بالمواقع الأثرية، والتى من أبرزها معابد كوم أمبو وإدفو، ومدينة أسوان وأبو سمبل.