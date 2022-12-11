مقترح برلماني لدراسة واستلهام التجربة المغربية في كرة القدم

تقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، بمقترح برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يدعو إلى دراسة واستلهام التجربة المغربية في كرة القدم.

وقالت النائبة إن المنتخب المغربي حقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوقًا في تاريخ العرب والأفارقة بوصوله إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم بقطر، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث يعد المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

وأضافت: «ما حققه المغرب من إنجازًا رياضيًا غير مسبوقًا في تاريخ العرب، يدعونا إلى أن نتعلم منها وهي ضرورة الربط بين عدم وصول منتخبنا لمونديال قطر 2022 وبين الإنجاز الذي حققه منتخب دولة المغرب العربية الشقيقة، وهي الإدارة العشوائية التي تٌدار بها منظومة كرة القدم في مصر، والتي هي بعيدة كل البعد عن التخطيط والدراسة الفنية المتعمقة وهي التي اتخذها المنتخب المغربي والقائمين عليه هدفاً حتى تحقق لهم الإنجاز المشار إليه».

ونوهت إلى أهمية دراسة التجربة المغربية فى مجال إدارة كرة القدم بداية من اختيار مدير فني وطني ومروراً بإدارة لعبة كرة القدم على مستوى المنتخبات الوطنية.

وأوضحت عضو البرلمان: «ليس لدينا مشروع لتطوير منظومة كرة القدم في مصر، وليس هناك استراتيجية واضحة ورؤية غائبة تمامًا، ولم ندرس أي تجارب من التجارب الناجحة، كانت نتيجتها عدم تأهلنا إلى كأس العالم ولا حتى الحصول على بطولة أمم إفريقيا، حتى الأندية في مصر قائمة على شراء اللاعبين من الخارج أو الأفارقة، ولم تعد أو تجهز أو تخرج لنا أي كوادر شبابية، فقطاعات الناشئين مُهملة وليس من صميم اهتماماتها، والأكاديميات الرياضية في مصر، هدفها الأول والأخير جني الأموال».

وطالبت بوضع استراتيجية شاملة لتطوير منظومة كرة القدم في مصر، بما يضمن صناعة جيل متفوق من اللاعبين والمواهب الوطنية تحمل راية بلدها في المحافل الدولية.