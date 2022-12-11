الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين كفرالشيخ»: توريد أكثرمن 38 ألف طن أرز شعير حتى الآن

أرز شعير
أرز شعير

قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن إجمالي ما تم توريده من محصول أرز الشعير بالمحافظة حتى الآن بلغ 38 ألفا و47 طنا و160 كيلوجراما من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب المحافظة.
وأشار "الهابط" - في بيان اليوم الأحد - إلى أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

أرز الشعير الاثنين الماضي التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الزراعي المصري الدكتور علي المصيلحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

القصة الكاملة لارتفاع صادرات الفحم الروسي للصين وتركيا.. خبير اقتصادي يكشف السبب

رفع 50 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

محافظ أسيوط: استكمال شرايين التنمية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية

دراسات عالمية تكشف نسب التعافي في المدن السياحية بعد أزمة كورونا

روعوا الحارس.. التحقيق مع عصابة سطت على جراج بالصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟