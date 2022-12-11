«تموين كفرالشيخ»: توريد أكثرمن 38 ألف طن أرز شعير حتى الآن

قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن إجمالي ما تم توريده من محصول أرز الشعير بالمحافظة حتى الآن بلغ 38 ألفا و47 طنا و160 كيلوجراما من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب المحافظة.

وأشار "الهابط" - في بيان اليوم الأحد - إلى أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.