رئيس جامعة بنها: نبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (فيديو)

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن تصنيف تايمز للتنمية المستدامة لها 17 هدفا، تبدأ من الاهتمام بالقضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة والرفاهية، والتعليم الجيد، حيث أننا نبذل مجهود كبير جدًا داخل الجامعات المصرية للعمل على أهداف التنمية المستدامة وآليات تحقيقها، ودور البحث العلمي في تحقيقها.

وأضاف “سوسة”، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن جميع الجامعات المصرية تهتم بالبحث العلمي وخدمة المجتمع، ولابد أن تكون رؤية الجامعات المصرية متطابقة مع رؤية وزارة التعليم العالي ورؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا يؤكد على توجيه صغار الباحثين بأن الأبحاث تكون منصبة على تحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه على تلبية هذه الأهداف.

جامعة بنها في الترتيب الرابع على المستوى المحلي

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تأتي في الترتيب الرابع على المستوى المحلي بالمشاركة مع مجموعة من الجامعات الأخرى، وفي الترتيب العالمي تحتل الجامعة المرتبة 406، لافتًا إلى أن التصنيف يظهر التزام المؤسسات التعليمية بدعم أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة.