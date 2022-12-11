حبس مزوّر أوراق رسمية في الجيزة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتزوير وانتحال صفة، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات، واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن بنى سويف تم ضبطه حال وجوده بمحافظة بنى سويف، وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - أكلاشيه - عدد من شهادات التقدير "خالية البيانات" منسوب صدورها للحملة الوهمية المُشار إليها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - شهادات بروتوكول تعاون ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - شهادات تقدير وكارنيهات منسوب صدورهم للعديد من الجهات بالدولة – عدد من الكارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص والأرقام القومية الخاصة بهم والصور الشخصية منسوب صدورهم لذات الحملة)، وهاتف محمول.

بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل على تطبيق الواتس آ ب تؤكد ممارسة نشاطه الإجرامى، ورسائل نصية تفيد تحويل مبالغ مالية له من العديد من الأشخاص على إحدى المحافظ الإلكترونية.

وبمواجهة المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وحيازته للمضبوطات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وبيع تلك المحررات المزورة لمن يرغب نظير أموال مالية كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.