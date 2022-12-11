انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في أسوان

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالإضافة إلى الفرق المتحركة للمنازل.

وتستمر فعاليات الحملة خلال الفترة من يوم 11 حتى 14 ديسمبر الجاري، وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

من ناحيته، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للأجهزة التنفيذية بتقديم التسهيلات والتنويه والإعلان عن إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تأتي في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض ، والمقرر انطلاقها بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية وتستمر حتى 14 ديسمبر الجارى.

وأشار إلى ضرورة تحفيز المجتمع المحلى للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى.

وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المسبق ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات والوحدات الصحية وتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة.

بينما أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه سيتم التطعيم باستخدام الطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ نمط ۲، على أن تكون إستراتيجية العمل بالحملة هو تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 أعوام مصريين، وغير مصريين.

وأوضح أن التطعيم سيتم عن طريق فرق تطعيم متحركة من منزل إلى منزل، بالإضافة لفرق تطعيم ثابتة بوحدات والميادين، وأماكن التجمعات وجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى المحافظة.