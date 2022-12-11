اليوم.. استكمال نظر محاكمة 4 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»

تستكمل الدائرة الثانية (إرهاب)، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

والمتهمون صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.