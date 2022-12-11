الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 11-12-2022 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع بدء فصل الشتاء يشغل بال الكثير من المواطنين معرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 11-12-2022 في محافظات مصر عبر محرك "جوجل"، قبل الخروج من المنزل، بعدما قالت الأرصاد الجوية، إن تكون درجات الحرارة اليوم الأحد يسجل في محافظة القاهرة 23 للعظمى، ويسود طقس مائل للبرودة بالصباح الباكر ومعتدل في النهار بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومناطق السواحل الشمالية وشمال الصعيد وطقس حار على جنوب سيناء وحار بجنوب الصعيد.

 

درجات الحرارة اليوم الأحد 11-12-2022 في محافظات مصر

كما سيسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة في أول الليل وبارد بآخره على عدد من المدن المصرية، وشبورة مائية بالصباح البارد ببعض الطرق المؤدية من القاهرة وإلى القاهرة الكبري ومن وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وكذلك مدن القناة شمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وتتوقع الأرصاد الجوية الاعتدال لحركة الرياح على عدد من المدن وستسجل في محافظة القاهرة 6 عقدات وتسجل بالصعيد 14 عقدة.

 

درجة الحرارة اليوم الأحد


ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن والمحافظات، وتبلغ في القاهرة 23 للعظمى و 14 للصغرى، و العاصمة الإدارية 23 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم الأحد في مدينة بنها 23 للعظمى و 14 للصغرى، و كفر الشيخ 23 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 13 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الأحد في الإسكندرية 23 للعظمى و 1 للصغرى، والعلمين الجديدة 2 للعظمى  1 للصغرى، ووادي النطرون 25 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في مرسي مطروح 23 للعظمى و 13 للصغرى، ونخل 22 للعظمى و 5 للصغرى، وطابا 21 للعظمى و 14 للصغرى، و نويبع 24 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في العريش 22 للعظمى و 1 للصغرى، ورفح 21 للعظمى و 13 للصغرى، و رأس سدر 23 للعظمى و 13 للصغرى.

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كما تصل درجة الحرارة في طنطا 24 للعظمى و 13 للصغرى، وشلاتين 28 للعظمى و 18 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى  19 للصغرى، ورأس حدربة 24 للعظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ 27 للعظمى و 18 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى و 15 للصغرى، ومرسي علم 24 للعظمى و 16 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 13 للصغرى.

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وائل لطفي

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