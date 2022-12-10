السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس والحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بداية من اليوم السبت حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 12 ديسمبر 2022:

حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

تظهر صباحا الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 24، والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية العظمى 24، والصغرى 16 درجة.
- جنوب سيناء العظمى 26، والصغرى 18 درجة.
- شمال الصعيد العظمى 25، والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد العظمى 26، والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد 11 ديسمبر 2022

ظهور الشبورة المائية ونشاط رياح أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 23، والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية العظمى 24، والصغرى 16 درجة.
- جنوب سيناء العظمى 26، والصغرى 18 درجة.
- شمال الصعيد العظمى 24، والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد العظمى 24، والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين المقبل 12 ديسمبر 2022

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 24، والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية العظمى 23، والصغرى 13 درجة.
- جنوب سيناء العظمى 27، والصغرى 18 درجة.
- شمال الصعيد العظمى 25، والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد العظمى 24، والصغرى 15 درجة.

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